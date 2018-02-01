В штабе АТО назвали число погибших и травмированных украинских военных за сутки

На Донбассе за минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск, в результате которых погиб украинский воин, еще двое — получили боевые травмы.

На Луганском направлении враг, в темное время суток, несколько раз из 82-мм минометов и вооружения БМП вел огонь по позициям ВСУ в районе Новоалександровки, а из стрелкового оружия — провоцировал украинских защитников у Станицы Луганской, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Кроме того, подвергая опасности гражданское население, российско-оккупационные войска обстреляли окрестности Крымского. Три мины калибра 120-мм разорвались на участке местности в пределах этого прифронтового села. По предварительной информации — пострадавших среди мирного населения нет.

На Донецком направлении боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов обстреляли опорные пункты ВСУ в пригороде Авдеевки.

На Приазовье, из стрелкового оружия, противник нарушал перемирие вблизи Павлополя.

Напомним, ранее в штабе АТО отмечали, что боевики планируют прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения.