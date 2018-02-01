Беглый министр времен Януковича вернулся в Украину — СМИ

Беглый экс-министр экологии и природных ресурсов времен экс-президента Виктора Януковича, а также собственник газодобывающей группы Burisma Holdings Николай Злочевский вернулся в Украину.

Об этом сообщил источник на рынке, пишет Экономическая правда.

"Приехал в Киев на днях. Уже провел несколько встреч", — сказал собеседник.

Как известно, Злочевский выехал из Украины в конце 2014 г. после того, как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении, в деле расследуемом Генеральной прокуратурой.

В январе 2015 в январе ГПУ объявила в розыск Злочевского, которого подозревают в незаконном обогащении. А на счетах экс-министра в Великобритании было арестовано 23 млн долл.

В июле 2016-го суд арестовал 20 скважин компании Злочевского, однако позже Апелляционный суд снял арест со счетов холдинга Burisma.

А в январе 2017 года суд оставил 5 нефтегазовых лицензий скандальному экс-министру Злочевскому.