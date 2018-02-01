В "ЛНР" шахтеры взбунтовались против "призыва на военные сборы" - СМИ

Сотрудники шахт, расположенных на временно оккупированной боевиками "ЛНР" территории Луганской области, взбунтовавшись, отказались прибыть на сборные пункты для прохождения т.н. "учебных военных сборов".

Такую информацию опубликовал портал "Остров",со ссылкой на сообщение, размещенное в блоге сторонника сепаратистов, проживающего в Луганске, Николая Вулича.

"Мои друзья из Красного Партизана (населенный пункт в рамках декоммунизации переименован украинскими властями в Вознесеновку – ред.) рассказали, что там шахтеры не выдержали произвола властей и 30 января на местной шахте был настоящий бунт. Когда приехали военкомы забирать всех на военные сборы, шахтеры восстали и в грубой форме им отказали, выразив недовольство действиями власти. Воевать никто не захотел", – написал он.

По словам Вулича, "власти ЛНР мобилизацию обернули в красивую бумагу с надписью "сборы резервистов"".

При этом он также написал о том, что на данный момент боевики "ЛНР" испытывают серьезные потери.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "ЛНР" зреют голодные бунты шахтеров и газетчиков.