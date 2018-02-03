Синоптик предупредила, когда в Киеве похолодает

Синоптика Наталья Диденко спрогнозировала, что в понедельник, 5 февраля, в Киеве похолодает.

В начале следующей недели в столице температура воздуха снизится до -5-8 градусов, говорится на странице эксперта в Facebook.

"В Киеве более существенные осадки (ожидаются — Ред.) вечером 3-го, ночью 4-го февраля. Но тепло", — отмечается в сообщении.

Ранее в Украинском гидрометцентре сообщили, что в нашей стране на выходных — 3-4 февраля — ухудшится погода: ожидается сильный ветер, пойдет дождь и мокрый снег, который в отдельных областях перерастет в метели.