Протестующие на Львовщине разблокировали границу с Польшей

На Львовщине на украинско-польской границе завершилась протестная акция перед пунктом пропуска "Шегини - Медыка". Движение транспортных средств полностью восстановлено, пункт пропуска работает в штатном режиме.

Как сообщили в пресс-службе МВД, движение возле пункта пропуска Шегини на украинско-польской границе возобновлено.

Акция протеста против изменений в таможенных правилах относительно перемещения товаров через границу, возле этого пункта пропуска завершилась в 13.00.

"За время перекрытия дороги ситуация была стабильно спокойной, мелкие конфликты между водителями и протестующими, устранялись на месте", – сообщили правоохранители.

В полиции также отметили, что "жители приграничных районов Львовщины перекрыли дороги возле трех пунктов пропуска на украинско-польской границе "Шегини", "Рава-Русская" и "Краковец". Кроме того, было перекрыто движение вблизи пропуска "Ягодин" на Волыни. Граждане таким образом выразили недовольство по поводу введения налоговых ограничений на ввоз товаров из-за рубежа. Правоохранители обеспечили правопорядок во время протестных акций".

Также правоохранители уточнили, что блокирование движения транспортных средств на автодороге Киев-Ковель-Ягодин возле села Старовойтово на Волыни, а это около 1 км от пункта пропуска через границу "Ягодин", началось в 09:40. Участие в нем принимали 30 человек.

Кроме того, около 10:20 было перекрыто движение транспорта вблизи пункта пропуска "Шегини". Там 12 человек непрерывно переходили через пешеходный переход. Блокирование завершилось около 13:00 и движение автотранспорта было восстановлено.

Напомним, вступили в действие с 1 января новые правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже. Они ограничивают сумму товара 500 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.