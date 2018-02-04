Агрессор нагло нарушает Минские соглашения: два воина ВСУ ранены

За прошедшие сутки, 3 февраля, в зоне проведения АТО агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нагло нарушая Минские соглашения.

Всего зафиксировано 5 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате обстрелов двое защитников получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Луганском направлении враг после обеда активизировался в районе Светлодарской дуги. В частности, противник применил 120-ти и 82-мм минометы, вооружения БМП, зенитную установку и крупнокалиберные пулеметы и около часа обстреливал наши опорные пункты вокруг Луганского.

Из гранатометов различных видов и пулеметов боевики вели огонь вблизи Лозовой, а из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов нарушали перемирие неподалеку Зайцевого.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска применили 82-мм минометы в пригороде Авдеевки и у Новотроицкого.





Ранее в штабе отмечали, что боевики планируют прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения.