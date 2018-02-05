Украинская разработка или плагиат: в России заявили об импорте Украиной эталонного образца крылатой ракеты

В 2002 году Украина закупила в России эталонный образец ракеты х-35, известный под названием "изделие 78".

В Украине вооружение получило конструкторское бюро "Луч". Фрагмент копии документа в сеть выложила блогер diana_mihailova.

Согласно опубликованным данным, один экземпляр изделия 78 экспортирован ГНПЦ "Звезда-Стрела" в адрес КБ "Луч" в рамках реализации соглашения о производственной и научно-технической кооперации предприятий ОПК, подписанного в 1993 году правительствами Украины и России.

Напомним, летные испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования состоялись 30 января. На пресс-конференции после запуска пресс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что данный тип вооружения - полностью украинская разработка, способная точно поражать наземные и морские цели. Ее конструированием занимались сотрудники ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч"" совместно с иными государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

После испытаний ракеты сотрудники московского Центра анализа стратегий и технологий, что созданное КБ "Луч" оружие не является украинской разработкой, а создано на основе импортированной в страну российской противокорабельной ракеты 3М24 комплекса Х-35У.