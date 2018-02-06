"Ренегат и коллаборант". Украинский генерал призвал к наказанию одиозной Елены Бондаренко

Бывшего депутата Верховной Рады Украины Елену Бондаренко стоит наказать за пропаганду войны и сепаратизма − строго согласно украинскому законодательству.

Такое мнение в интервью порталу "Обозреватель" высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса и военный эксперт Игорь Романенко. "Лично меня возмущает то, что такого рода пропаганда, такого рода действия имеют место у нас, в Киеве. На мой взгляд, надо разбираться с ее деятельностью. За такого рода пропаганду войны и сепаратизма надо отвечать по законам Украины. Есть все основания для того чтобы предъявить ей обвинение в сепаратистской деятельности", - сказал он.

Романенко также считает необходимым "разобраться в официальном порядке" с вопросом о том, как была предоставлена Бондаренко охрана от Нацполиции, о чем сама она не раз упоминала.

Кроме того, он причислил Бондаренко к числу "ренегатов и коллаборантов", а также особо отметил, что в своей риторике она использует "низкопробные подходы".

Напомним, ранее "Главред" детально проанализировал недавние скандальные заявления Бондаренко, сделанные в телеэфире.