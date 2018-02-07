В Киеве разведчик получил срок за шпионаж в пользу "ДНР": подробности

Сотрудник Службы внешней разведки (СВР) Украины получил шесть лет тюрьмы, будучи признан судом виновным по обвинению в сотрудничестве с террористами "ДНР".

Соответствующее сообщение в среду, 7 февраля, опубликовала пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

"Сотрудник службы внешней разведки Украины приговорен к шести годам лишения свободы за сотрудничество с террористической организацией "ДНР". Приговором Печерского райсуда Киева от 6 февраля гражданин Украины признан виновным по статьям 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации), 328 (разглашение государственной тайны) и приговорен к шести годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на три года, а также с лишением воинского звания", — говорится в сообщении на официальном интернет-портале надзорного ведомства.

Напомним, ранее в Киеве осудили шпионившую для россиян военнослужащую Нацгвардии.