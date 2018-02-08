Февральский ливень. В Одессе подтопило ряд улиц

В четверг утром, 8 февраля, на Одессу обрушился ливень, подтоплены ряд улиц, временно была приостановлена работа трамвайного маршрута №20.

На маршруте работали автобусы, пишет "Трасса Е-95".

"Есть небольшие подтопления на Черемушках в районе ул. Космонавтов и Академика Филатова, а также на ж/м Таирова — на ул. Вильямса, Ильфа и Петрова, площади Независимости", — отметило издание.

Центр города стоял в пробках, очевидцы сообщали о двух ДТП на проспекте Небесной сотни и о неработающих светофорах на перекрестках улиц Грушевского — Хуторской и Хуторской — Агрономической, сообщает "Думская". В коммунальном предприятии "СМЭП" рассказали, что светофоры не работают из-за аварии на Северном РЭС (районные электрические сети — Ред.).

Ранее сообщалось, что сильный снегопад засыпал западные регионы Украины — на Львовщине непогода парализовала движение по трассе "Киев — Чоп", 220 населенных пунктов остались без света, а на Ровенщине за сутки выпала полумесячная норма осадков, метель с корнем вырывала деревья.