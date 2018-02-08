"Свой, особый говор". В "ДНР" студентов заставят изучать "донецкий диалект"

Студентов в оккупированном боевиками "ДНР" Донецке в "Донецком национальном университете" будут изучать "донецкий диалект".

Такую информацию обнародовал находящийся под контролем террористов портал "ДАН".

По словам "заведующего кафедрой русского языка ДонНУ" и одного из руководителей проекта Вячеслава Теркулова, будет начата разработка долгосрочной темы "Донецкий региолект".

"В рамках работы мы планируем собрать корпус русских текстов для научных исследований, потом проведем этимологический, лексический и грамматический анализ собранного материала", – сказа он.

Теркулов также отметил, что основную работу по сбору материалов для исследования будут проводить непосредственно студенты через общение с людьми разных возрастов (до 20 лет, 20-40, 40-60 лет и старше) − ради сравнения динамики развития "местного говора".

"Потом мы хотим составить словарь донецкого региолекта. Не секрет, что у в частности "тремпель", "тормозок". Нас также интересуют неофициальные городские наименования, например, Щетинино – Щетка, Южный вокзал – Яма", – резюмировал он.

Напомним, ранее в мессенджере Telegram появились стикеры с боевиками "Л/ДНР".