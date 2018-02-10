Родственники погибших на Донбассе озвучили важные цифры о войне с Россией

10 февраля 2018, 09:45

56% опрошенных родственников погибших считают вооруженный конфликт в Украине войной с Россией и только 4% — гражданской. 

Война на Донбассе, иллюстрация.

В Украине, несмотря на то, что уже без малого четыре года идет война, многие из нас затрудняются определить отношение к ней. В публичных заявлениях должностных лиц словосочетание "война с Россией" фигурирует часто, но в нормативные акты эта формулировка предусмотрительно не переносится.

Недавно принятый парламентом Закон "Об особенностях государственной политики…" обогатил отечественную правовую лексику новой лукавой терминологией. В тексте документа упоминаются "мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны", "сдерживание и отпор российской вооруженной агрессии", но слова "война" там нет.

В связи с этим, издание "Зеркало недели. Украина" и благотворительный проект "Небесная гвардия", совместно с Киевский международный институт социологии опросили более 1000 членов семей погибших военнослужащих на Донбассе, для кого безвозвратные военные потери — не омертвевшие строчки. Их мнение о войне важно.

По данным социологов, 56% опрошенных родственников погибших считают вооруженный конфликт в Украине войной с Россией. Региональные различия минимальны: этот вариант ответа выбрали 57% участников опроса на Западе и в Центре, 54% — на Юге, 51% — в столице и 49% — на Востоке. Еще 19% называют кровавое противостояние в Донбассе вооруженным конфликтом со сторонниками т.н. ДНР и ЛНВ, которых поддерживает Российская Федерация.

Важная цифра: войну на Донбассе назвали гражданской лишь 4% участников опроса.

Примечательно, что такое мнение разделяют лишь 6% опрошенных на Востоке. Жители прифронтовых областей находятся в максимальной близости к зоне боевых действий, часто и непосредственно соприкасаются с теми, кого называют внутренне перемещенными лицами.

"Именно поэтому важно: ответственность за разжигание и продолжение войны жители этого региона возлагают прежде всего на Россию. А не на сепаратистов и, тем более, не на население Донбасса. Даже с учетом того, что мы говорим о родственниках погибших, чье мнение следует воспринимать как субъективное. Однако в этом случае речь идет о тех, кто живет по соседству с ОРДЛО, кто ментально близок к тамошним жителям. То, что опрошенные на Востоке отказывают адептам "новороссии", идеологам и защитникам "народных республик" в субъектности, — симптоматично. В этих ответах — очевидное отрицание тектонического внутреннего раскола, о котором охотно рассказывают московские пропагандисты", — пишут авторы статьи.

Кроме того, 81% опрошенных родственников погибших военнослужащих убеждены, что неподконтрольные территории должны быть возвращены. Лишь 9% ратуют за безвозвратное отрезание этих земель. Региональное единство в ответах — есть.

Между тем, 71% членов семей погибших считает, что воссоединение необходимо, поскольку "Украина должна быть восстановлена в своих законных границах" (больше всего сторонников этой версии в столице, меньше всего — на Востоке). Лишь четверть участников опроса считает, что ОРДЛО следует вернуть под контроль Киева потому, что "на этих территориях проживают наши люди". Чаще других этот аргумент в ответах прогнозируемо использовали жители Востока (37%), реже других (21%) — опрошенные в западных областях.

"То есть — война за территории, а не за людей? От такого категорического вывода удерживают следующие цифры: только 6% считают, что неконтролируемые территории должны быть отрезаны, поскольку люди, проживающие на них, стали чужими, и жить с ними в одной стране не получится", — говорится в статье.

Напомним, В ООН считают войну на Донбассе одним из самых кровопролитных конфликтов в Европе со времен окончания Второй мировой войны

 

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