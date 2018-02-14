Российский политолог спрогнозировал в "ЛДНР" массовый саботаж

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что на захваченной части Донбасса — в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" — из-за недовольства "властью" будет массовый саботаж.

На неподконтрольной Киеву части востока Украины "забастовка или какое-то военное сопротивление немыслимо", рассказал эксперт в интервью "Обозревателю".

"Просто тех, кто представляет угрозу для маленьких вертикалей "ДНР" и "ЛНР", будут отправлять "на подвал", бессудно расстреливать, уничтожать, каким-то образом изымать из политики и из жизни", — отметил он.

Орешкин не видит оснований для восстания в псевдореспубликах."… а вот разрушение, отставание, деградация инфраструктуры, экономики — это неизбежно", — заявил собеседник издания.

Напомним, 21 ноября 2017 года в захваченном Луганске уволенный с должности главы "министерства внутренних дел" террористической "ЛНР" Игорь Корнет устроил военный переворот. Главарь "республики" Игорь Плотницкий сбежал в Россию и "покинул пост".

Новым лидером квазигосударства стал возглавлявший его "министерство госбезопасности" Леонид Пасечник. До начала конфликта на Донбассе он работал начальником подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела "К" управления СБУ в Луганской области, а также был начальником Стахановского межрайонного отдела.