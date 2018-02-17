Конфликт на Прикарпатье. Местные жители выдворили вооруженных "нацдружинников"

17 февраля 2018, 13:40

12 человек приехали в село Микуличин из Ивано-Франковска, Киева и Харьковской области на двух транспортных средствах.

На Прикарпатье выдворили "нацдружинников"

В пятницу вечером, 17 февраля, в селе Микуличин Ивано-Франковской области между членами "Национальных дружин" и местными жителями произошел конфликт, который едва не закончился столкновениями.

"В селе Микуличин задержаны молодые люди в камуфляжной форме с надписями "национальные дружины". Говорят, что приехали лес охранять. Около 15 молодых людей (говорят, что студенты) с разных областей Украины. Имели при себе охотничье оружие 6 шт. + 1 пистолет (разрешения на оружие показали). Собралось где-то около 200 неравнодушных местных жителей, ситуация была очень накалена, чуть не дошло до побоища. В конечном итоге полиция их задержала, изъяла оружие, поехали в отделение", — сообщил в Facebook депутат Ивано-Франковского областного совета Андрей Марийчин (партия "Воля").

Тем временем на странице "Нацдружин" говорится, что ее члены проводили "операцию по противодействию незаконной вырубке лесов".

По словам инспектора сектора коммуникаций областной полиции Татьяня Иванюк, в 17:15 жители Микуличина сообщили в полицию, что члены "Национальных дружин" с оружием конфликтуют с местной общиной, заблокировавшей им выезд, пишет местное издание "Курс".

Оказалось, что 12 человек приехали из Ивано-Франковска, Киева и Харьковской области на двух транспортных средствах. Они подтвердили полиции, что приехали в Карпаты, чтобы выявлять незаконную рубку и вывоз леса. "Фактически они как Национальные дружины не имеют права этого делать. Если бы они обнаружили такой факт, они бы должны были сообщить правоохранителей, которые должны выехать на место происшествия и задокументировать факт. А они это делали самостоятельно", — отметила Иванюк.

У "нацдружинников" изъяли четыре гладкоствольные единицы оружия и две огнестрельные, а также один пистолет с резиновыми пулями. Полиция опросила их и отпустила. Открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кременчуге члены "Национальных дружин" ввязались в драку с полицией.

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Прикарпатье Национальные дружины Татьяня Иванюк Андрей Марийчин
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