Из-за атаки на Россотрудничество в Киеве может закрыться культурный центр Украины в Москве - журналист

Члены праворадикальной организации "С14" 17 февраля, распилив забор, ворвались в здание Российского центра науки и культуры в Киеве. Внутри помещения они разрушили экспозицию памяти Шаляпина и расписали стены радикальными лозунгами.

Этот инцидент может иметь негативные последствия, в первую очередь, не для России, а для украинской стороны. Об этом написал в Facebook журналист Игорь Соловей, который ранее работал в Москве украинским собкором.

По его словам, Россотрудничество в Киеве работает на основании "Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров". Если украинская сторона первой нарушит данный документ, у России объективно будут законные основания для закрытия украинского культурного центра в Москве. Журналист убежден, что в этом случае российский суд примет решение, согласно которому украинское здание на Арбате будет конфисковано.

"Для Москвы закрыть Россотрудничество не представляется сложной задачей: они находятся в Киеве в съемном помещении и поэтому при необходимости могут отозвать своих сотрудников и закрыться в течении 48 часов", - пишет Соловей.

Автор поста считает, что такое взаимное закрытие культурных центров не будет равнозначным.

"Но тогда и Киев однозначно попрощается со своим НКЦУ в Москве. А вот равнозначен ли такой размен: пятеро высланных ФСБшников (вместо которых приедут новые, в посольство) – на бесповоротно потерянное государственное имущество стоимостью в миллионы?", - задает риторический вопрос журналист.

Напомним, это уже не первое нападение на Россотрудничество в Киеве. Ранее активисты гражданской инициативы "Черный комитет" закрыли на замок ворота на входе в центр, обмотав их цепью.