"Я помню". В центре Киева символически воссоздали расстрел участников Евромайдана, фото

В понедельник, 19 февраля, в центре Киева — на аллее Героев Небесной сотни — прошел флешмоб под названием "Я помню" в честь погибших участников Революции Достоинства.

В мероприятии приняли родственники и близкие погибших активистов, пишет УНИАН.

По его данным, участники акции символически воссоздали драматический эпизод Евромайдана — момент расстрела участников революции силовиками на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

"Группа людей поднималась вверх по улице Институтской и после "выстрелов", имитирующих на ударных музыкальных инструментах музыканты военного оркестра, падали на мостовую. Затем им пытались оказать помощь "волонтеры-медики", но "майдановцы" уже были неживые, и их тела накрывали простынями", — отметило агентство.

После этого участники флешмоба двинулись вверх по аллее в сопровождении военного оркестра, который исполнил Марш запорожцев и гимн Украины. В конце мероприятия близкие погибших возложили цветы к мемориалу Героев Небесной сотни, к портретам своих родных.

"Флешмоб называется" Я помню ". Мы, ближайшие родственники, не имеем права забыть то, что происходило в 2014 году, не можем забыть то, ради чего наши близкие шли на верную смерть", — заявила после завершения акции член семьи погибшего на Майдане Владимира Кульчицкого Дарья.

По ее словам, "они хотели лучшей доли для нашей страны, хотели, чтобы их дети, родители, они сами жили в европейском государстве, и мы должны довести их дело до конца".

Напомним, 20 февраля 2014 года в центре Киева силовики убили больше всего участников Революции Достоинства. В результате столкновений 18-20 февраля в центре столицы погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков, Дом профсоюзов сгорел дотла. В общей сложности революционные события зимы 2013-2014 года унесли жизни более ста активистов Майдана, их назвали Небесной сотней.