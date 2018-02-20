Мгновенная смерть. Стали известны подробности загадочной гибели пяти человек на Днепропетровщине

Смерть пяти людей, которых обнаружили в одном доме в поселке Аулы на Днепропетровщине, была мгновенной.

Владелицу дома местные жители называют благополучной, женщина работала фельдшером, вела хозяйство опрятно. Накануне трагедии она пригласила в гости подругу и трех мужчин, чтобы отпраздновать Масленицу. На следующее утро всех пятерых уже неживыми нашел бывший муж владелицы дома, говорится в сюжете ТСН.

Тела лежали в разных комнатах — кто на полу, кто-то облокотился на стул. Ни следа насильственной смерти или самоубийства не найдено, погибшие были нарядно одеты, а в гостиной стоял праздничный стол, на котором были еда и водка.

"В разных комнатах все лежали, все были уже мертвы. Я не понимаю, что могло произойти!", — признался фельдшер станции скорой помощи Сергей Шурай.

Врачи, приехавшие по вызову полиции, — это коллеги погибшей хозяйки дома. Они говорят, что Жанна была едва ли не лучшим специалистом на станции. "Фельдшер от Бога. Она умница, талантливая была, и добрячка", — характеризует коллегу одна из медиков.

Кто погиб вместе с ней — неизвестно, поскольку полиция лиц мужчин не раскрывает, а местные жители их не узнают. "Из города какие-то. Не аульские — это однозначно, ибо это село бы знало все", — говорят соседи.

Правоохранители считают, что смерть людей стала следствием отравления газом или алкоголем. "Отравление неизвестным веществом: или это угарный газ, или это алкоголь", — говорит представитель полиции Каменского Елена Тимченко.

Мнения жителей разделились. "Какой-то фальсификат алкогольных напитков", — считает управляющая делами Аульского сельского совета Лилия Цивка. Однако откуда он взялся — еще одна загадка, потому что в местном магазине такой водки не продавали. "К нам они даже не заходили в тот вечер", — говорит продавщица.

Другие соседи настаивают, что фельдшер не была похожа на человека, которая рисковала бы непроверенным спиртным. "Она не пьянствовала", — говорят они и признают версию с угарным газом более вероятной.

Кое-кто из людей даже чувствовал странный запах то ли газа, то ли краски, однако газовики, которые были на месте трагедии, в этом сомневаются. "Концентрации природного или угарного газа не было", — настаивает начальник горгаза Каменского Григорий Макух.

Все ответы должны дать следствие и проведенные в его рамках экспертизы.

Напомним, ранее информация о наркотическом отравлении не подтвердилась.