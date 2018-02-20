В Минкульте рассказали, каким будет киевский мемориал Героев Небесной Сотни

Проект архитекторов Ирины Волынец и Марии Процик одержал победу в конкурсе проектов на строительство "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства".

Соответствующее сообщение во вторник, 20 февраля, было опубликовано представителями пресс-службы Министерства культуры на официальной странице ведомства в соцсети Facebook.

"Первая премия, проект-победитель конкурса: Архитектурное бюро MIstudio, авторский коллектив: Ирина Волынец (Львов/Украина), Мария Процик (Роттердам/Нидерланды) – архитекторы. Поздравляем победителей!", - говорится в тексте.

Кроме того, сообщается, что 20 по 25 февраля граждане могут оставлять на сайте Минкульта предложения по усовершенствованию и улучшению проекта-победителя. Они, с согласия авторов, будут учтены в задании на проектирование.

По замыслу архитекторов, мемориальный комплекс "станет пространством, помогающим понять историю украинской борьбы за светлое будущее, но при этом − свободным от политических амбиций, социальных и экономических вызовов".

Кривые линии в проекте комплекса "будут отражать путь борьбы украинского народа за свободу". Непосредственно со стороны Майдана Незалежности и Крещатика, поместят мемориальную стелу, "аркой врезающуюся в холм". Именно на нее и нанесут имена Героев Небесной Сотни.

Напомним, ранее в центре Киева символически воссоздали расстрел участников Евромайдана.