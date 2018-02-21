Евросуд снял санкции еще с одного бывшего "регионала"

21 февраля 2018, 12:57

Решение суда ставит под угрозу продление санкций против других должностных лиц, чью вину Украина так и не смогла доказать.

Сергей Клюев.

Европейский суд принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против бизнесмена Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Суда ЕС сообщила "Европейская правда".

В сообщении говорится, что за последние годы Суд Европейского Союза неоднократно принимал решения об отмене санкционных ограничений, введенных против бывших чиновников. Однако это решение стало первым, когда под сомнение поставлены ныне действующие санкции.

Более того, обнародованное 21 февраля решение ставит под угрозу продление санкций против других должностных лиц, чью вину Украина так и не смогла доказать.

Решение вынесено по жалобе, поданной Клюевым еще в 2015 году – она касалась волны санкций, которая действовала до марта 2016 года. Между тем, во время рассмотрения жалобы, к ней добавили документы с новых санкционных волн, в том числе — последней, введенной в марте 2017 года. Основания санкционных ограничений за это время не изменились — народный депутат Сергей Клюев, брат экс-главы администрации президента Андрея Клюева, находился под экономическими ограничениями (замораживание активов в ЕС) через представление о "злоупотребление публичными средствами".

В своем решении Суд отметил, что ограничительные меры могут накладываться только на тех должностных лиц, которые "идентифицированы как ответственные" за незаконное присвоение средств государства. Суд ЕС считает, что Совет Европейского союза, накладывая санкции, должен был проверить, насколько обоснованными являются обвинения в адрес конкретного лица.

Суд пришел к выводу, что Совет допустил очевидную ошибку в оценке, считая, что не должен принимать во внимание доказательства и аргументы, предоставленные Клюевым, несмотря на то, что эти доказательства и аргументы могли вызвать сомнение в достоверности предоставленной Украиной информации. При этом санкции, действовавшие в 2015-2016 годах, не были отменены данным решением, поскольку в те годы Сергей Клюев не представлял Совету ЕС те возражения, которые он представил в 2017 году.

Несмотря на то, что решение принято по действующим санкциям, их сила автоматически не будет отменена, поскольку у Совета ЕС есть время на апелляцию.

Между тем 6 марта действие санкций автоматически истечет. На следующий год ограничения в отношении Сергея Клюева не будут продлены, утверждают источники в европейских институтах.

Ранее сообщалось, что в США сняты санкции против бывшего народного депутата Украины и известного бизнесмена времен экс-президента Виктора Януковича Юрия Иванющенко, которого в более тесных украинских кругах называют "Юрой Енакиевским".

 

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