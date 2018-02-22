Разборки в "ДНР". Боевики арестовали очередного "министра"

Боевики "ДНР" "арестовали" так называемого "министра угля и энергетики" Эдуарда Голенко, сообщил в Facebook бывший "официальный представитель" "МИД ДНР" Константин Долгов.

По его словам, "арест" санкционировали Александр Захарченко и его "кошелёк", вице-премьер по экономике Тимофеев ("Ташкент").

"Голенко был неудобен, поскольку предлагал создать госпредприятие по продаже угля потребителям напрямую, без посредников. Это не вписывалось в планы Захарченко и Тимофеева, так как последний специально создал посредническую структуру — торговый дом "Уголь Донбасса" — для того, чтобы наценка от продажи угля оседала в карманах правящего тандема", — отметил Долгов.

На место Голенко, как пишет экс-"чиновник МИД ДНР", Захарченко и Тимофеев хотят поставить своего человека — Сосновского.

"Пикантности ситуации придает тот факт, что в отношении Сосновского в РФ возбуждено уголовное дело", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сейчас заключен под стражу в СИЗО №1 Петербурга.