Волонтер указал на слабое место украинской армии

Волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Мирослав Гай считает, что слабым местом Вооруженных Сил Украины является советский бюрократический аппарат, очень долгий период принятия решений и планирования.

Те операции, которые в нашей армии планируют на уровне полковников и генералов, в странах НАТО разрабатывает средний и младший командный состав, рассказал активист на чате в "Главреде".

"Нам нужно больше делегации полномочий младшему и среднему звену офицеров. Нам нужно менять принципы и подходы на другие, не советские", — отметил собеседник издания.

Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец назвал самым слабым местом ВСУ то, что они руководствуются воинскими статутами, разработанными по кальке уставов советской армии.