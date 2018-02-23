Вятрович назвал число незаконно установленных в Украине польских памятников

Из установленных в Украине 323 памятников, посвященных истории польского народа в ХХ веке, 166 не имеют разрешительных документов.

Об этом говорится в отчете главы института Владимира Вятровича за 2017 год, обнародованном на сайте УИНП.

"Институтом создан перечень памятников и памятных знаков, посвященных истории польского народа в ХХ в, установленных на территории Украины. В список внесена информация о 323 объектах, из которых 166 не имеют необходимых разрешительных документов", — говорится в документе.

Институт также отчитывается о создании перечня украинских памятников и памятных знаков, установленных на территории Республики Польша в честь украинцев — жертв войн и политических репрессий. В список внесены 76 объектов.

"Указанные сведения верифицированы с руководителями Объединения Украинской Польши и исследователями украинских мест памяти на территории Республики Польша", — говорится в отчете.

Напомним, ранее Вятрович назвал число актов вандализма против украинских памятников в Польше.