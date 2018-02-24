Боевики грубо нарушили Минские договоренности на Луганском направлении

За прошедшие сутки, 23 февраля, боевики 13 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили грубо нарушать Минские договоренности и использовали вооружение, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения на определенные расстояния. Особенно активно агрессор совершал провокации в темную пору суток", — говорится в сообщении.

Так, на Луганском направлении враг применил артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы и весь арсенал стрелкового вооружения, включая гранатометами вблизи Луганского.

По предварительной информации, несколько снарядов разорвались в окрестностях этого прифронтового населенного пункта и повредили имущество частных домов местных жителей.

Кроме того, из временно оккупированного Первомайска, противник обстрелял окрестности Подлесного с артиллерии калибра 152-мм. Последствия причиненного ущерба выясняются. Из 120-мм минометов и вооружения БМП захватчики вели огонь по опорным пунктам неподалеку Троицкого.

Н других участках нашей обороны силы агрессора провоцировали украинских защитников из гранатометов различных типов и стрелкового оружия возле Новоалександровки, Новгородского и Зайцево.

На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия под Новотроицким.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт Дмитрий Снегирев разъяснил ситуацию с АТО после подписания закона по Донбассу.