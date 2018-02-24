Резонансное похищение младенца в Киеве. Задержанной грозит до 5 лет тюрьмы

Завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 20-летней жительницы Киева, которую обвиняют в похищении малолетнего ребенка.

В октябре прошлого года злоумышленница тайно похитила из детского сада в Оболонском районе столицы двухмесячного ребенка, которую оставил без присмотра отец, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

На следующий день благодаря помощи неравнодушных граждан и оперативной работе Оболонского управления полиции похитительница ребенка была задержана в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области. Младенец в удовлетворительном состоянии вернули родным родителям.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст.146 УК Украины.

В ходе досудебного следствия подозреваемая полностью признала свою вину в совершении этого преступления. Свой поступок молодая женщина объяснила желанием оставить ребенка себе и выдавать за собственную.

Заключением экспертизы подозреваемая признана вменяемой.

По результатом досудебного следствия 22.02.2018 обвинительный акт в отношении похитительницы направлено к Оболонского районного суда г. Киева для рассмотрения по сути.

За содеянное ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что злоумышленнице надели электронный браслет и взяли под домашний арест.