Саакашвили назвал основание для возвращения в Украину

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что готов приехать в Украину с для участия в следственных действиях.

Он заявил о намерении "развенчать" уголовное дело против себя. Об этом депортированный из Украины лидер "Руха новых сил" сообщил в Facebook.

Свой пост Саакашвили написал в ответ на информацию о том, что Генпрокуратура просит Нидерланды предоставить образец голоса подозреваемого.

"То есть сначала с применением силы туда вывезли, хотя я был готов пройти все судебные процедуры в Украине, а сейчас просят у Нидерландов провести следственные действия", - возмутился он.

Затем экс-политик заявил, что его возвращение в Украину станет ответом оппонентам.

"В любом случае мой ответ этим клептократам: я готов приехать в Украину и пройти все следственные действия, чтобы до конца развенчать ваше "дело", - завершил свой спич он.

Напомним, ранее адвокат сообщил, что Саакашвили запрещен въезд на территорию Украины на протяжении трех лет.