Драка и травмы. В Одессе полицейские пострадали при столкновении с футбольными ультрас

В Одессе задержаны четверо львовских ультрас, устроивших драку с полицейскими на железнодорожном вокзале.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, вчера вечером на территории вокзала работники полиции заметили группу мужчин, которые курили в общественном месте.

На законные требования прекратить противоправные действия молодые люди, которые, по предварительной информации, находились в состоянии алкогольного опьянения, отреагировали агрессивно и устроили драку с полицейскими. "Пользуясь численным преимуществом, правонарушители нанесли патрульным телесные повреждения. На место происшествия были мгновенно направлены наряды полиции, которые задержали злоумышленников и доставили в Приморский отдел полиции", — расскащали УНИАН в отделе.

По словам начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, в результате конфликта пострадали двое работников патрульной полиции. "Это стыд, никогда еще ультрас из Львова не демонстрировали такое позорное поведение. Я все понимаю- и страсти, и то, что можно немного потолкаться, но то, что произошло, это уже слишком, и бросает тень на всех болельщиков. За события, произошедшие на железнодорожном вокзале, задержаны четыре человека", — отметил Головин.

По факту случившегося открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечают в полиции, это не единственное правонарушение, допущенное львовскими фанатами, прибывшими 24 февраля в Одессу на футбольный матч "Черноморец" (Одесса) — "Карпаты" (Львов).

Как сообщили в главке, утром были доставлены в полицию трое болельщиков, хулиганивших в поезде. "По спецлинии "102" поступило сообщение о том, что в поезде Львов-Одесса несколько человек ведут себя агрессивно. Выездом следственно-оперативной группы Приморского отдела полиции установлено, что болельщики в состоянии алкогольного опьянения, применяя ненормативную лексику, оскорбляли других пассажиров, нарушали общественный порядок", — говорится в сообщении.

По словами советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, фанаты "Карпат" "разгромили вагон", в котором ехали. "Сами потом сидели с выбитым окном… — мороз на дворе… Пришлось их встречать с автозаками", — отметил он.

В отношении этих хулиганов составлены протоколы по ч. 1 ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В результате конфликта со львовскими ультрас пострадал полицейский, отмеченный министром внутренних дел Арсеном Аваковым за ликвидацию в январе Валентина Дорошенко, устроившего стрельбу в центре города, в результате чего были ранены три человека и убиты двое, в числе которых правоохранитель, сообщил УНИАН источник в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что один из пострадавших полицейских — лейтенант Роман Даниленко, принимавший участие в обезвреживании и ликвидации Дорошенко.

Сам Даниленко в Facebook написал, что доставлен в одно из медицинских учреждений. У него — серьезная травма ноги, неизвестно, когда он сможет ходить.

Напомним, ранее в Одессе задержали несовершеннолетних участников акции.