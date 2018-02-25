В Украине задержали и выслали из страны криминального авторитета "Хасана", фото, видео

На Киевщине полиция задержала и выдворила из Украины российского криминального авторитета Заура Домбаева, более известного по прозвищу "Хасан".

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, задержание иностранца было проведено в Вышгороде в рамках общегосударственных профилактических мероприятий "Мигрант".

Правоохранители утверждают, что Домбаев проживал в Украине без разрешительных документов.

Мужчине приписывают участие в незаконных вооруженных формированиях, а также дестабилизацию и ухудшение криминогенной обстановки в стране.

В частности, Домбаев, по информации полиции, установил контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок, совершающих тяжкие и особо тяжкие преступления, и принимал в них непосредственное участие.

Помимо этого, он материально поддерживал осужденных, освобожденных из мест лишения свободы, и имел тесные связи с лидерами организованных преступных группировок, действующих на территории нескольких регионов.

В настоящее время Домбаев выдворен за пределы Украины с запретом въезда на три года. "Депортировали в Россию 23 февраля поездом "Киев-Москва", — уточняется в сообщении.

Напомнимм, в Киеве накрыли банду во главе с криминальным авторитетом.