В Украине задержали и выслали из страны криминального авторитета "Хасана", фото, видео

Правоохранители утверждают, что Домбаев проживал в Украине без разрешительных документов.
Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, задержание иностранца было проведено в Вышгороде в рамках общегосударственных профилактических мероприятий "Мигрант".
Правоохранители утверждают, что Домбаев проживал в Украине без разрешительных документов.
Мужчине приписывают участие в незаконных вооруженных формированиях, а также дестабилизацию и ухудшение криминогенной обстановки в стране.
В частности, Домбаев, по информации полиции, установил контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок, совершающих тяжкие и особо тяжкие преступления, и принимал в них непосредственное участие.
Помимо этого, он материально поддерживал осужденных, освобожденных из мест лишения свободы, и имел тесные связи с лидерами организованных преступных группировок, действующих на территории нескольких регионов.
В настоящее время Домбаев выдворен за пределы Украины с запретом въезда на три года. "Депортировали в Россию 23 февраля поездом "Киев-Москва", — уточняется в сообщении.
Напомнимм, в Киеве накрыли банду во главе с криминальным авторитетом.