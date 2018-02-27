Драка под Радой: в полиции назвали новое количество пострадавших силовиков

В результате сегодняшних потасовок под стенами Верховной Рады пострадали восемь силовиков.

Такую информацию обнародовал глава киевской полиции Андрей Крищенко в эфире 112 Украина, добавив, что у одного из полицейских сломана ключица.

"В столкновениях пострадало уже 8 сотрудников полиции. У одного перелом ключицы, травмы других мы сейчас оцениваем. 9 человек мы задержали. Будем принимать юридическое решение и оценивать их действия", - заявил Крищенко.

Он добавил, что действия задержанных будут квалифицированы как сопротивление сотрудникам полиции. По факту уже открыто уголовное дело по статье 345 УК Украины.

Среди участников был депутат Владимир Парасюк. Говоря о том, бросали ли камни в полицейских действующие парламентарии, Андрей Крищенко отметил: "Не могу видеть действия всех лиц, там сто или более человек. Если будет видео, мы его обнародуем. Прокуратура будет давать оценку действиям, если такие действия были и есть видео".

Как сообщалось ранее, во вторник, 27 февраля, возле здания Верховной Рады Украины произошли столкновения между правоохранителями и митингующими.

По словам нардепа Антона Геращенко, в результате стычки 9 человек были задержаны.