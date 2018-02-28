В Сумах в супермаркет бросили две гранаты, фото

В Сумах в помещение супермаркета на улице Героев Крут бросили две гранаты.

Как сообщает пресс-слшужба Нацполиции Сумской области, по предварительной информации, неизвестные разбили стекло, после чего бросили две гранаты в помещение магазина. В супермаркете сработала сигнализация. На место приехали правоохранители. Пострадавших в результате инцидента нет.

Местные жители отмечают, что это не первая попытка повредить имущество супермаркета. Ранее неизвестные разбивали окна.

Сейчас работает следственно-оперативная группа. Правоохранители начали уголовное производство, злоумышленникам грозит наказание от трех до десяти лет лишения свободы.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст.ст. 194 ч.2 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 263 ч.1 (незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами) УК Украины.

Полиция принимает меры по розыску злоумышленников и обращается за помощью к гражданам, которые владеют информацией, которая может помочь следствию, с просьбой обратиться в ближайший отдел полиции.

Напомним, 27 февраля на Закарпатье депутату горсовета сожгли автомобиль и бросили в его магазин "коктейль Молотова".