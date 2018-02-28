Туристический проект жены. Аваков рассказал о вилле в Италии

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал покупку шикарной виллы в Италии на побережье Средиземного моря.

По его утверждению, виллу в Италии, которой владеет его компания, использует под туристический проект его супруга Инна, пишет Украинская правда.

"Это один из туристических бизнес-проектов, которым занимается супруга в Италии, в рамках работы в итальянской компании", – заявил Аваков.

"Речь идет о помещении под мини-отель, приобретенном за кредитные средства и при участии средств капитала компании "Авиталия", – уточнил он.

По словам Авакова, этим проектом его супруга занимается более 1,5 лет.

"Вероятно, проект будет реализован и заработает в 2019 году", – сообщил он.

"Это один из нескольких туристических бизнесов, которым занимается супруга. Легально, официально, транспарентно и в этом нет никакой сенсации", – подчеркнул глава МВД.

Ранее Аваков обнародовал декларацию о доходах за 2017 год, согласно которой его доход составил 1,1 миллиона гривен, а финансовая прибыль его супруги Инны – 57 миллионов гривен.