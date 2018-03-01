Суд заочно арестовал Дыминского по делу о смертельном ДТП на Львовщине

Подозреваемому в совершении смертельного ДТП президенту ФК "Карпаты" бизнесмену Петру Дыминскому заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Соответствующее решение было принято Печерским районным судом Киева, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"1 марта следственным судьей Печерского районного суда в отношении подозреваемого П. Дыминского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — написала Сарган Facebook.

Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец Mercedes Дыминского врезался в Opel 31-летней Натальи Трилы, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, однако родственники погибшей утверждали, что за рулем был сам Дыминский.

Впоследствии, по результатам экспертиз следствие установило, что мужчина, который на месте происшествия представился водителем автомобиля — виновника ДТП, не управлял автомобилем, в то же время следователи собрали достаточное количество доказательств того, что автомобилем управляло другое лицо.

Охраннику бизнесмена было объявлено о подозрении по ст. 396 УК "Сокрытие преступления".

8 декабря в Facebook адвокат Борща Виктор Василюк разместил фотокопию заявления Марии Трилы, матери погибшей женщины, которое было адресовано следователю и прокурору по делу. Мать сообщила о полном возмещении ей ущерба, причиненного в результате ДТП, и об отсутствии претензий.

12 декабря суд разрешил задержать Дыминского и доставить его в суд для избрания меры пресечения.