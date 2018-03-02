Ситуация на Донбассе. Снеговое "затишье" эффективно используют воины ВСУ

За прошедшие сутки, 1 марта, в зоне боевых действий на Донбассе боевики 2 раза нарушили режим тишины — никто из бойцов ВСУ не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Луганском направлении противник применил 82-мм минометы у Светлодарска и выпустил в сторону наших позиций 10 мин, отметили военные.

На Донецком направлении противник вел огонь из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и гранатометов в районе Песок.

На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

Относительное затишье эффективно использовали военнослужащие, выполняющие задачи в Донецкой области.

Военной инженерной техникой они расчистили от снежных заносов автомобильную дорогу между прифронтовыми Марьинкой и Красногоровкой, сообщили в штабе.

За прошедшие сутки, 1 марта, в зоне боевых действий на Донбассе боевики 2 раза нарушили режим тишины — никто из бойцов ВСУ не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Луганском направлении противник применил 82-мм минометы у Светлодарска и выпустил в сторону наших позиций 10 мин, отметили военные.

На Донецком направлении противник вел огонь из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и гранатометов в районе Песок.

На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

Относительное затишье эффективно использовали военнослужащие, выполняющие задачи в Донецкой области.

Военной инженерной техникой они расчистили от снежных заносов автомобильную дорогу между прифронтовыми Марьинкой и Красногоровкой, сообщили в штабе.

Ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук назвал условие, при котором "ДНР" и "ЛНР" исчезнут за несколько недель.