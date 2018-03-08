Сдал назад. Главарь боевиков "ЛНР" заявил о готовности к переговорам с Киевом

"Исполняющий обязанности главы ЛНР" Леонид Пасечник готов на прямые переговоры с украинскими властями об урегулировании ситуации на Донбассе.

Как пишут подконтрольные боевикам ресурсы, такое заявление он сделал в интервью российским телерепортерам.

"Что будет дальше, неизвестно, но мы готовы к диалогу, мы за то, чтобы решать все конфликты за круглым столом", - заявил Пасечник.

По его словам, Киев от прямого диалога "уклоняется".

"К сожалению, на сегодняшний день такой возможности (прямых переговоров, - редакция) нет, в общем-то, насколько я понимаю, и Киев не готов вести такой диалог", - отметил Пасечник.

Напомним, именно Пасечник, экс-начальник подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела "К" Управления СБУ в Луганской области, будучи "главой МГБ ЛНР" в ноябре прошлого года сменил на посту главаря луганских боевиков Игоря Плотницкого, который после открытого вооруженного конфликта и "госпереворота" уехал в Россию.