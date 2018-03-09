СБУ опубликовало видео с перевозкой оружия и задержанием Рубана

Обнародована видеозапись оперативной съемки с попыткой задержанного накануне Владимира Рубана переправить через линию разграничения на Донбассе партию оружия.

На кадрах, опубликованных СБУ, видно, как оружие грузят в авто. Кроме того, в кадре появляются объекты, которые позволяют понять, по каким именно территориям следовал транспорт (в частности — стела с надписью "Горловка").

На записи также показан момент задержания Рубана сотрудниками СБУ.

Напомним, 8 марта 2018 года на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали Рубанаякобы с арсеналом оружия, который был скрыт в мебели, погруженной авто.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия.

9 марта суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По его словам, Рубан перевозил с неподконтрольных территорий оружие, боеприпасы, взрывчатку, пулеметы и другие военные средства поражения в сговоре с главарями террористической организации "Донецкая народная республика".