Скандал на Николаевщине. Опубликованы фото ужасного состояния полигона ВСУ

На полигоне "Широкий лан" в Николаевской области некоторые палатки затоплены водой, а территория вокруг представляет собой жидкую грязь.

Соответствующие фото состояния полигона в Facebook опубликовала Юлия Матвиенко.

"И снова Шрилан... ад на земле, который не могут привести в нормальное состояние уже 5-й год войны... сепары так к своему мясу не относятся, как у нас... Когда в следующий раз генералы будут спрашивать, ПОЧЕМУ не хотят оставаться на КОНТРАКТ, просто пусть представят себе хоть одни сутки там прожить..." — пишет она.

Напомним, ранее сообщалось, что год назад на полигоне Широкий Лан началось строительство бригадного лагеря.