В Киеве эвакуировали посетителей торгового центра из-за звонка о бомбе

В столице Украина из ТЦ "Квадрат" возле станции метрополитена "Лукьяновская" были эвакуированы около 200 посетителей - после того, как в полицию поступил сигнал о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании.

Как сообщают в пресс-службе полиции Киева, на место инцидента немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, взрывотехники, а также кинологи со спасателями. Правоохранители в максимально сжатые сроки проверили здание и прилегающие к нему территории, не обнаружив никаких взрывоопасных веществ и предметов.

В полиции начали уголовное производство по ст. 259 УК Украины. В случае, если "минеров" вычислят, то им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Напомним, ранее в Киеве на Нивках загорелись крупные склады.