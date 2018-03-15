Журналисты рассказали новые подробности о "тайных тюрьмах СБУ"

15 марта 2018, 22:05

В СБУ продолжают отрицать факт существования тайных мест содержания.

Стали известны подробности о "тайных тюрьмах СБУ"

Журналисты встретились с пятью людьми, которые утверждают, что больше года содержались в изоляторе Харьковского управления СБУ без суда и следствия.

Среди них — Николай Вакарук, Константин Бескоровайный, Виктор Ашихмин, Юрий Илюхин и Юрий Тищенко, говорится в расследовании "Громадського".

В 2014 году они помогали сепаратистам на Донбассе — организовывали псевдореферендум, вешали флаг так называемой "ДНР". Однако никаких обвинений против них не выдвинули.

По утверждениям издания, мужчины рассказали о деталях тюремного быта, которые невозможно было узнать из открытых источников.

"Например, дырка в поликарбонате на окне 1-й и 3-й камер, которую, как они утверждают, сами сделали, чтобы смотреть, что происходит во дворике СБУ. Или включатели/выключатели вытяжки в конце коридора изолятора, которые соединены с кнопками вызова охраны", — отмечает издание.

Журналисты побывали в изоляторе и проверили показания мужчин. Кроме того, они были в харьковской больнице, в которую, по утверждению Николая Вакарука, его вывозили из изолятора на операцию — под вымышленным именем, в сопровождении СБУ.

Отмечается, что мужчину узнал персонал больницы и назвал имя, под которым его лечили.

В то же время в СБУ продолжают отрицать факт существования тайных мест содержания.

"А наличие душевых кабин и ремонта в изоляторе, который официально не работает с советских времен, объясняют тем, что изолятор готовили к Евро-2012", — пишет издание.

Там должны были удерживать тех иностранных болельщиков, которые нарушали общественный порядок. Однако, по словам СБУ, во время Евро-2012 не было таких нарушителей.

"Громадське" отметило, что направило запрос в СБУ. В нем они поинтересовались, когда делали ремонт к Евро-2012, кто был подрядчиком и сколько денег потратили.

"Нам ответили, что через три года все документы об этом уничтожено в соответствии с законом о порядке хранения хозяйственных документов. Мы также расспросили в управлениях СБУ в Донецкой и Львовской областях, где также проходили матчи Евро-2012, или они обустраивали неработающие изоляторы к чемпионату. нам ответили, что нет", — сообщает издание.

Кроме того, по информации издания, была закрыта единственное дело по факту незаконного содержания людей, которое возбудила военная прокуратура по просьбе международных правозащитных организаций.

Тогда пострадавшим признали Константина Безкоровайного. Однако его дело закрыли 10 марта 2017 года. Причиной, по утверждениям военной прокуратуры, стало отсутствие состава преступления.

Напомним, ранее заключенные рассказали о тайных тюрем СБУ.

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СБУ Харьков изолятор тайные тюрьмы
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