На Житомирщине нетрезвые школьницы жестко подрались между собой: видео

В городе Коростень, что в Житомирской области, две школьницы, 14-ти и 15-ти лет, в нетрезвом виде устроили жестокую драку в городском парке.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "ТСН".

Еще одна школьница снимала драку на камеру своего смартфона. 13 марта видео было опубликовано в соцсетях, где набрало множество просмотров.

(Предупреждение. Видео содержит сцены насилия и ненормативную лексику)

"Выяснить причины инцидента не удалось, так как одна участница говорит одно, вторая другое, обе девочки из неблагополучных семей", - заявила инспектор ювенальной превенции коростенской полиции Ольга Яценко. По ее словам, пострадавшая и ее обидчица учатся в разных школах, однако живут по-соседству.

Мама избитой девочки, Галина Радченко, отказалась комментировать инцидент и запретила что-либо говорить по этому поводу дочери. Школьные педагоги рассказали, что девочка осталась дома с бронхитом. "Хороший ребенок, не проблемный, но в школу ходить не хочет", - отметила директор НПК №12 Галина Нижник.

По данным журналистов, девочка, устроившая драку, из неблагополучной семьи и состоит на учете в социальных службах. Она часто пропускает занятия в школе, однако никакой агрессии ранее за ней замечено не было. Причиной жестокого инцидента, по мнению всех причастных, является алкоголь – девочки утверждают, что употребляли вино.

Поскольку Галина Радченко отказалась писать заявление, дело с дракой в полиции не получит никакого хода и, скорее всего, будет закрыто в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Полтаве девочки-подростки избили сверстницу.