В штабе АТО отчитались, как боевики нарушали полное "перемирие"

В зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки — 20 марта — боевики пять раз нарушили полное "перемирие", обстреляв позиции Вооруженных Сил Украины.

В результате вражеского огня ранен один защитник нашей страны, а еще один — получил боевое травмирование, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреляли воинов в районе Песок, из гранатометов и противотанкового ружья били по защитникам Авдеевки.

На Луганском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли укрепления недалеко от Станицы Луганской, а из 82-х мм минометов и зенитной установки — вблизи Троицкого. Также 82-х мм минометы противник применил по защитникам Луганского.

Ранее в столице Беларуси Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о полном и бессрочном прекращении огня в охваченной военным конфликтом части востока Украины с 5 марта.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке страны погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.