Синоптики пообещали украинцам весеннюю погоду: температура воздуха поднимется до +9

В субботу, 24 марта, в Украине ожидается переменно облачная погода, без осадков. Температура воздуха днем на западе будет колебаться от +2 до +8 градусов, на севере - от 0 до +2, на востоке и юге - от 0 до +3, в центре - от +2 до +4.

В Крыму также прогнозируется переменно облачная погода, без осадков, температура до +9 градусов, свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В то же время в Киеве температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +4, осадки не ожидаются. Солнце будет радовать киевлян, периодически прячась за тучи.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила о том, что в Украине потепления следует ожидать с 26 марта.