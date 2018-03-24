В Ивано-Франковске перезахоронили останки свыше ста жертв коммунистического терора: фото

В Ивано-Франковске 24 марта предали земле скелетированные останки 134-х человек, которые в 1939-1941 годах были жестоко убиты в НКВД СССР.

Траурная церемония состоялась в урочище Демьянов Лаз, сообщает УНИАН.

По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, это третье по величине захоронение жертв коммунистического режима в городе. Останки похоронили в общей могиле. В связи с погребением городе 23-24 марта объявлен всеобщий траур.

Активист скаутской организации "Пласт" Тарас Зень написал в Facebook, что причина массовой гибели людей неизвестна. Однако он предположил, что среди костей могли быть останки его родственника.

"Среди этих костей вполне вероятно могли быть останки Николая Цисыка - двоюродного брата моего дедушки. К слову, этот Николай приходится дядей певице Квитке Цисык. Он проживал в с. Лески Коломыйского района, был учителем в школе и активным деятелем сельской "Просвиты". Арестован 26 декабря 1939-го", - рассказал активист.

Напомним, ранее в Киеве перезахоронили останки украинского литератора Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы. Захороненные в Праге останки писателя и его супруги были эксгумированы, поскольку законы Чехии предусматривают оплату ренты за место на кладбище.