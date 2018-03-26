Плюнул в лицо. В Киеве у консульства Польши произошла потасовка: фото

В воскресенье вечером, 25 марта, в Киеве возле консульства Польши на улице Богдана Хмельницкого произошла потасовка.

Трое неизвестных людей, предположительно граждан Беларуси, подошли к охраннику консульства. Один из них плюнул в лицо охраннику и сбежал, сообщает "Обозреватель".

С остальными началась потасовка. В итоге два человека были задержаны прибывшей полицией.

Журналисты обратились в посольство Польши и киевскую полицию за разъяснениями, однако там пока не комментируют происшествие.

Напомним, ранее националисты провели акцию возле посольства Польши в Киеве.