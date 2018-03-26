"Певший славословия" Путину и радовавшийся аннексии Крыма известный актер попал в базу "Миротворца"

Известный российский актер и продюсер Леонид Ярмольник был внесен в базу преступников портала "Миротворец".

Соответствующее сообщение было опубликовано участниками проекта. "Открытое оправдание российской агрессии по отношению к Украине. Антиукраинская пропаганда", - говорится в тексте.

Леонид Ярмольник в марте 2014 года всецело поддержал аннексию Крыма. "Сегодня, благодаря усилиям Владимира Путина и нашей заботе, нашим геополитическим интересам, если этот конфликт урегулируется, все равно через 5-70 лет он возникнет снова. Это особые люди, которые там живут, и поэтому мое решение было бы простым: если это поддержат референдумы тех областей, о которых мы говорим, я думаю, что восточная Украина готова и хочет быть с Россией, Крым – я был бы счастлив, я бы исправил ошибку Хрущева, потому что это была какая-то барская, дурацкая игра, когда Крым был отдан Украине. Это все-таки исконно русские земли. И им будет лучше, и нам поспокойнее", -заявил он тогда в интервью.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в базу "Миротворца" был внесен известный российский юморист и продюсер Семен Слепаков.