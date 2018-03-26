Представители "Правого сектора" устроили провокацию на мероприятии международного фестиваля: фото, видео

Около 40 представителей "Правого сектора" намеревались сорвать выставку "Уважайте многообразие" в рамках международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.

Видео инцидента организаторы фестиваля демонстрировали в прямой трансляции на своей странице в Facebook.

"Испортили выставку "Уважайте многообразие", - сказано в сообщении.

Отмечается, что националисты сначала вступили в словесную перепалку с организаторами, обвиняя их в "угрозе национальной безопасности". Затем порядка 40 юношей бросили на пол фестивальные тематические плакаты и фотографии, а затем начали топтать их ногами.

На место инцидента были вызваны сотрудники полиции. Одна из волонтеров фестиваля Каролина Враблик сообщила, что представители "Правого сектора" после вмешательства правоохранителей покинули помещение, однако стояли под стенами пространства IZONE, где проходит выставка.

Напомним, ранее члены организаций националистического, "правого", толка разбили плиты и надпись "победителям над нацизмом" на "Монументе Славы" во Львове и нанесли на него краской надпись "Памятник оккупантам".