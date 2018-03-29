В Кабмине рассказали, когда украинцам отключат аналоговое телевидение

В Кабмине Украины приняли решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с 1 июля нынешнего года.

Соответствующее сообщение в четверг, 29 марта, было опубликовано на "Правительственном портале".

"С целью обеспечения информационной безопасности страны и с учетом решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания об утверждении Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания от 15.03.2018 года правительство на очередном заседании приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с 01.07.2018 года", - говорится в тексте.

Крмое того, что отдельным постановлением Кабинета Министров был также продлен срок использования радиотехнологии "Аналоговое телевизионное вещание".

Напомним, ранее сообщалось о том, что на украинском телеканале уволили режиссера за показ карты без Крыма.