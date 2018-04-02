Во Львове обклеили листовками и подожгли польский автобус, опубликованы фото

Во Львове неизвестные обклеили красно-черными листовками и подожгли польский автобус.

Инцидент произошел ночью 1 апреля у Стрыйского автовокзала, сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

На место пожара прибыли пожарные и следственно-оперативная группа полиции, после чего огонь был потушен. В результате происшествия никто не пострадал.

"Такие действия неизвестных создают лишь ухудшение польско-украинских отношений", — написал Зинкевич.

Напомним, в ночь с 9 на 10 декабря польский автобус под Львовом был взорван с помощью выстрела из РПГ-26.