Из Украины выдворили пропагандисток росТВ, опубликовано видео

Сотрудники СБУ принудительно вернули в РФ и Казахстан спецкоров российских пропагандистских телеканалов "Первый канал" и "Россия" Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву.

Как сообщает пресс-служба СБУ, 9 мая Соловьева принудительно возвращена в РФ, а Юрьева в Казахстан с запретом въезда в нашу страну сроком на три года.

В сообщении говорится, что они были командированы в Киев для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании в Украине "Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне".

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что по замыслу российских пропагандистов отснятые Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения", — заявили в СБУ.

Напомним, ранее из Украины выдворили российского журналиста-пропагандиста, "работавшего" в ДНР.