ДТП в Запорожье. Опубликовано видео первых минут после масштабной аварии

В Запорожье в результате масштабного ДТП, спровоцированного пьяным водителем автомобиля Lexus, госпитализированы трое людей.

Авария произошла на пересечении проспекта Соборного и улицы Мира, сообщили в патрульной полиции Запорожья.

Отмечается, что водитель внедорожника Lexus значительно превысил скорость, не справился с управлением, вследствие чего совершил столкновение с припаркованным автомобилем Chevrolet Nubira, после чего продолжил движение и врезался в автомобиль Hyundai Accent, который от удара по инерции столкнулся с автобусом МАЗ (маршрут №72).

Автомобиль Lexus продолжил неконтролируемое движение и совершил наезд на припаркованные автомобили Honda Accord, ВАЗ-21124 и Renault Kangoo. В результате ДТП семь транспортных средств получили механические повреждения.

В больницу госпитализировали водителя Hyundai Accent и пассажиров этого автомобиля: женщину 1976 г.н. и девушку 2001 г.н.

Водитель Lexus был доставлен в медучреждения для проведения освидетельствования на состояние опьянения, результат - 2,21 промилле алкоголя в крови.

Напомним, 17 апреля в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием авто Mazda, маршрутного такси и автобуса, сначала сообщалось о восьми жертвах, а позже их количество возросло до 11.