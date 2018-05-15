Российскому комику Поперечному запретили въезд в Украину: стали известны подробности

Российского комика Даниила Поперечного Служба безопасности Украины не пустила в страну и запретила ему въезд сроком на три года.

Такое решение было принято в связи с антиукраинской деятельностью артиста, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии УНИАН.

"Поперечному запрещен въезд с 12 апреля 2018 года на 3 года в связи с деятельностью, которая вредит интересам Украины", — заявила она.

В свою очередь общественное движение "Відсіч" на своей Facebook-странице отмечает, что артист поддерживал российскую политику оккупации Крыма. Его концерт был запланирован в Киеве на 18 мая.

"Благодаря обращению Гражданского движения "Відсіч" СБУ запретила въезд российскому видеоблоггеру и стендаперу Даниилу Поперечному. Причиной стала антиукраинская позиция артиста и его заявление и поддержка российской политики в Украине, в частности оккупации Крыма. Следующие три года он не сможет попасть на территорию нашего государства", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее украинские пограничники не пропустили в страну бывшую участницу группы "Ночные снайперы" и лидера коллектива "Сурганова и Оркестр".