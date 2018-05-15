"Будьте прокляты, мудаки". Киевляне жалуются на транспортный коллапс в городе

15 мая 2018, 14:11

Пробки, тянучки, объезды, постоянный ремонт чего угодно, но непременно в час-пик достали жителей столицы, которые предлагают Виталию Кличко поскорей заняться проблемой.

Киев стоит в пробках с утра до вечера.

В Киеве на время подготовки к проведению финала Лиги чемпионов перекрыли Крещатик и одновременно начали ремонтировать улицу Набережно-Крещатицкую. Кроме того, с 1 мая на 17 месяцев на реконструкцию закрыли Шулявский мост.

В итоге вся столица ежевечерне стоит в километрвых пробках, жалуясь в соцсетях на киевские власти и городского главу. 

Известный бизнесмен Евгений Черняк жалуется, что мэр Киева устраивает в столице малобюджетный проезжий цирк:

"Извините, а может кто-то передать меру Киева-клоуну , чтобы перестал перекрывать улицы, устраивать пешеходные зоны, чинить дороги в пиковые периоды, перекрывать мосты, закрывать для движения Крещатик и устраивать марафоны каждые выходные и делать все это одновременно!!! Европейская столица скоро не выдержит всего этого малобюджетного проезжего цирка и встанет в круглосуточную пробку... Передвигаться по городу бл*дь, НЕВОЗМОЖНО! Те, кто будет защищать эту странную ситуацию, помните, стоит выехать в другие столицы и сразу понимаешь, насколько велика разница между словами о европейской столице и делами, которые мы видим каждый день своими глазами".

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"А давайте перекриємо всі вулиці і будемо ходити пішки. А що? Все ж веселіше, аніж безкінечно стовбичити у заторах", - предлагает градоначальнику советник министра культуры Анжелика Рудницкая.

Журналист Юрий Бутусов считает, что один из самых страшных вирусов, которые летают в стенах Киевской госадминистрации называется "пешеходная зона".

"Всем давно уже видно, что пешеходная зона на Сагайдачного - это глупейшее самодурство, которое очень мешает киевлянам. Всем очевидно, что перекрытие Хрещатика ради создания четвертой фан-зоны для финала Лиги чемпионов - это тоже самодурство, эту фан-зону можно было бы оборудовать в другом месте, не создавая коллапс в городе, ведь есть уже три зоны в нормальных местах, почему четвертую нельзя нормально разместить?", - задается вопросом журналист.

Он отмечает, что для разгрузки центра власти должны создавать объездные дороги, а если в Киеве условия для перекрытия центра условий нет, то не стоит играться в Европу.

"У Кличко в голове такой же "культ карго" в этом вопросе. В Киеве забиты машинами все тротуары - вот там надо начинать создание пешеходных зон. Надо мэру перестать продавать землю под дома и бизнес-центры в центральной части без парковок. А потом уже болтать об урбанистике, которая начинается не с перекрытых улиц, а со стратегии развития города, которую Кличко не создал. Пешеходные зоны в Европе создаются там, где это не парализует движение транспорта. Для того, чтобы ограничить движение, разумные руководители для начала создают объездные дороги, разгружают центр города от основных транспортных артерий. Но если в городе нет кольцевых дорог, если через центр объективно проходят магистрали, если условия для перекрытия дорог на самом деле отсутствуют - то зачем играться в Европу? Европа отличается от нас рациональностью и продуманностью решений. Европа отличается уважением к гражданам и здравым смыслом", - резюмирует журналист.

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Журналистка Оксана Климончук отмечает, что КГГА перекрыла одновременно и Крещатик, и набережную, хотя ремонт можно было сделать задолго до подготовки к принятию финала ЛЧ:

"Те, що мала бути фан-зона на Хрещатику і Хрещатик буде перекрито, міська влада, ну, точно знала заздалегідь. Тоді навіщо було починати водночас ремонт Набережно- Хрещатицької? У результаті стоїть весь центр. Щоб сьогодні потрапити на роботу на Лаврську, довелося об'їжджати через Лівий берег..."

"Будьте прокляты мудаки, которые додумались одновременно делать ремонт на набережной и перекрыть Крещатик. Уже час в пробке, проехал 1 км", - жалуется блогер Денис Гороховский.

"Железный кулак" , перекрыв на полмесяца Крещатик, одним метким ударом парализовал Киев. Вот что значит опыт", - иронизирует экономист Алексей Кучеренко. 

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Киев ремонт КГГА Виталий Кличко реконструкция
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